Sorpresi a svaligiare una villetta a Ognina: due arresti a Siracusa

Erano impegnati in alcuni servizi di controllo straordinario volti a reprimere e prevenire i furti nelle ville e nelle abitazioni delle zone balneari della città. In questo ambito i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Siracusa hanno arrestato, in flagranza, due soggetti di 29 e 26 anni, già noti, sorpresi all’interno di un’abitazione estiva di Ognina.

I due giovani si sono introdotti all’interno della villetta, non abitata in questo periodo dell’anno, per asportare utensili da lavoro e attrezzature per il giardinaggio.

Le operazioni sono state notate dai Carabinieri che hanno bloccato e identificato i due uomini e rintracciato il proprietario dell’immobile, al quale la refurtiva è stata restituita, mentre, i due autori del furto sono stati sottoposti ai domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Siracusa