Lampedusa, 600 migranti lasciano l'isola e sbarcano a Catania e Augusta

Si sono concluse poco prima dell'alba le operazioni di trasferimento migranti da Lampedusa per alleggerire l'hotspot. A bordo della nave Diciotti della Guardia costiera in seicento hanno lasciato l'isola delle Pelagie alla volta della Sicilia orientale: la meta' sono stati fatti sbarcare ad Augusta, il resto, poco meno di trecento, a Catania. Nel capoluogo etneo le operazioni di sbarco sono iniziate alle 2 per essere completate prima dell'alba: i migranti quasi tutti uomini sono stati trasferiti nel centro di via Forcile dove in mattinata sono stati identificati e fotosegnalati, per poi essere trasferiti nei centri di accoglienza in altre parti della Sicilia e del resto d'Italia