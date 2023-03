Vittoria, è morto l'ex sindaco Antonio Noto: aveva 93 anni

L'Amministrazione comunale di Vittoria, in una nota, esprime cordoglio per la scomparsa del notaio Antonio Noto, già Sindaco di Vittoria, che si è spento ieri, in Toscana, a Montecatini Terme, all'età di 93 anni. L'ex sindaco era nato a Vittoria il 21 giugno del 1930 dove svolgeva la professione di notaio. Nel 1953 si è iscritto al Partito Socialista Italiano nel quale ha ricoperto la carica di Segretario della sezione di Vittoria e membro dell'esecutivo e direttivo della Federazione.

Nel 1964 dopo la scissione all'interno del Partito Socialista Italiano, aderì al Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria ( PSIUP). È stato Sindaco della città di Vittoria dal 1958 al 1959. È stato eletto due volte consigliere comunale ed è stato assessore alle Finanze. È stato tra i fondatori di diversi Circoli culturali in città tra i quali: il “Circolo universitario Vittoria”, il “Circolo Cultura Leonardo da Vinci”, il primo “Circolo del Cinema di Vittoria”, di cui è stato anche presidente. Alla famiglia Noto, l'Amministrazione Comunale di Vittoria porge le più sentite condoglianze.