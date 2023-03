Celebrati i cento anni dell'Aeronautica, Meloni: "Portano il nostro tricolore nel mondo"

"Passione, spirito di squadra, senso del dovere, hanno segnato il primo secolo di storia dell'Aeronautica Militare.

In questo giorno speciale rivolgo il mio omaggio alla Bandiera di Guerra della Forza Armata, emblema del sacrificio e del valore di coloro che hanno servito l'Italia con coraggio e abnegazione".

Lo scrive in un messaggio inviato al Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella sottolineando come i 100 anni dell'Aeronautica hanno scritto "tutte pagine di storia di assoluto valore".

"Oggi l'Italia celebra il centenario dell'Aeronautica Militare: il 28 marzo 1923 ebbe avvio una affascinante storia tutta italiana caratterizzata da amore per la Patria, coraggio, professionalità e generosità che ha portato, e continua a portare, il nostro Tricolore nel mondo". Lo scrive in una nota la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Il Governo - aggiunge - esprime la propria gratitudine nei confronti degli uomini e delle donne dell'Aeronautica Militare che quotidianamente rendono sicuri i nostri cieli, operano in missioni di pace e stabilità a livello internazionale, sono impegnati nell'aiuto alle popolazioni colpite da calamità naturali e nel trasporto sanitario urgente, specialmente a favore dei bambini. Un pensiero commosso - sottolinea ancora Meloni - va a tutti coloro che, indossando la divisa dell'Arma Azzurra, sono caduti nel compimento del dovere in operazioni militari, in missioni umanitarie o in esercitazioni. Con affetto e orgoglio tutta la comunità nazionale oggi si stringe attorno all'Aeronautica Militare, eccellenza dell'Italia da cento anni. Viva l'Aeronautica!".