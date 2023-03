Francesco Boccia nuovo capogruppo Pd al Senato

La segretaria del Pd Elly Schlein è arrivata al gruppo Dem di Montecitorio. Dopo il voto per il capogruppo al Senato, che ha visto confermata la candidatura proposta dalla leader di Francesco Boccia, ora tocca ai deputati eleggere il proprio presidente.

Il nome indicato da Schlein è quello di Chiara Braga.

"Tanti potrebbero essere i candidati e le candidate alla presidenza del gruppo qui al Senato. Ci sono molte persone valide e in grado di svolgere questo ruolo in maniera adeguata. La mia proposta al gruppo parlamentare, per la sua solidità, capacità politica ed esperienza, è Francesco Boccia". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein all'assemblea del gruppo in corso al Senato.

"Il gruppo parlamentare è il cuore dell'attività politica, la segretaria Elly Schlein ha dato una indicazione: accordo permanente fra attività del partito e attività parlamentari". Lo ha detto il capogruppo Pd al Senato, Francesco Boccia. "Non faremo sconti a un governo che sta mettendo l'Italia ai margini. Il partito avrà come punto di riferimento costante l'ascolto della piazza, della protesta, dei mille luoghi del lavoro, del paese". "È un lavoro che facciamo con passione e dedizione - ha continuato - sapendo che tutto questo ha un punto fermo, far tornare l'Italia al centro dell'Europa. Oggi è ai margini nelle scelte che contano ed è al margine sui temi rilevanti. Per queste ragioni iniziamo un lavoro profondo che porterà risultati nelle Aule già nei prossimi giorni".