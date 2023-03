Precetto pasquale per i poliziotti di Siracusa

Nella mattinata odierna si è tenuta la tradizionale Messa in preparazione della Santa Pasqua, organizzata dal cappellano della Polizia di Stato, Don Giuliano Gallone, alla quale hanno partecipato il Questore Benedetto Sanna ed una nutrita rappresentanza di Poliziotte, Poliziotti ed impiegati civili del Ministero dell’Interno, in servizio nei vari Uffici della Questura e degli Uffici distaccati e delle Specialità della provincia.

La Santa Messa è come sempre un momento di alto profilo spirituale che contribuisce a creare lo spirito giusto per proseguire con i migliori sentimenti l’impegnativo lavoro delle donne e degli uomini della Polizia di Stato.

Al termine della liturgia il Questore ha formulato ai presenti gli auguri di una santa e buona Pasqua.