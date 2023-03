Agenti del Commissariato di Priolo Gargallo, nel corso di controlli finalizzati al contrasto dei reati predatori, hanno denunciato due giovani, di cui uno minorenne, per il reato di furto.

I due sono stati sorpresi mentre asportavano cavi di rame in una struttura in disuso, sita a Priolo Gargallo e trovati in possesso di arnesi utili per commettere il reato.