Festa della Patrona, a Tropea benemerenze a 6 nuovi cittadini

Luigia Barone, Mariantonietta Pugliese, Alberto Tassone, Vincenzo Laganà, Giuseppe Carone, Pasqualino Pandullo. Sono, queste, le personalità che l’Amministrazione Comunale ha indicato come punti di riferimento e lievito di crescita comune a cui ispirarsi, assegnando le Civiche Benemerenze 2023 nell’ambito dei festeggiamenti della Patrona Vergine di Romania. "Se è vero – ha sottolineato il Sindaco Giovanni Macrì intervenendo nel corso dell’evento che rinnova ogni anno emozioni nuove e restituisce il significato profondo della partecipazione attiva - che il bene prodigato a favore della comunità è già di per sé gratificante, è anche vero che l’essere umano ha bisogno di riconoscimento e che additare all’emulazione i meritevoli ci fa crescere. Ricerca, lotta alla violenza di genere, giornalismo, musica, arte e talento nelle scienze. Sono, queste, in sintesi, le caratteristiche alle quali l’Amministrazione Comunale ha guardato per indicare i migliori tra noi, i sei destinatari del prestigioso riconoscimento".