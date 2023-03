Acate, come difendersi dalle insidie del Web: insegnanti e genitori "a lezione" alla scuola Volta

Ad Acate nell’Auditorium del plesso delle scuola secondaria di I grado “Volta”, insegnanti e genitori dell’Istituto Comprensivo Puglisi “hanno fatto rete” per affrontare le numerose e frequenti insidie del web. È stata l’occasione per parlare di bullismo e cyberbullismo, di insidie del web e di controllo della centralità di sentimenti ed emozioni nella crescita dei nostri giovani. E ancora di come l’assunzione di responsabilità delle proprie azioni possa far crescere in loro maggiore consapevolezza dei rischi più presenti nella Rete.

Sono intervenuti il capitano Raffaele Salustro, comandante della Compagnia dei carabinieri di Vittoria, la tenente Simona de Frenza, psicologa dell’Arma della Legione di Palermo, e la dottoressa Lorena Galesi, vicepresidente ANPE Regione Sicilia.

L’evento era correlato alla #ePolicy d’Istituto, prodotta grazie a @generazioni connesse e segue solo di qualche settimana quello organizzato dal Circolo di Conversazione con il pedagogista Giuseppe Raffa ed altri esperti, i quali trattarono “Le trappole del web”. Segno questo della notevole sensibilità esistente nel centro ibleo per la tematica forte e attuale della sicurezza su internet, che investe i ragazzi e gli adulti con conseguenze spesso difficili da gestire.