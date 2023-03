Amministrative a Comiso, anche il gruppo di Silvio Meli a sostegno di Maria Rita Schembari

A poche ore dall'ufficializzazione del sostegno dell’onorevole Ignazio Abbate - Nuova DC - all'uscente sindaca di Comiso, Maria Rita Schembari, arriva puntuale la conferma, in comunione di intenti, della presenza del gruppo di Silvio Meli che correrà per gli scranni del massimo consesso cittadino. "La nostra squadra - dichiara Silvio Meli - parte da un progetto già in atto e la classe dirigente ha come obiettivo quello di creare un gruppo di lavoro vincente che sarà in campo come parte integrante nella lista civica “IDEAZIONE”. Sosterremo - continua Meli - la corsa di Maria Rita con l'obiettivo di essere parte attiva all'interno del Consiglio Comunale e di proseguire il nostro impegno in vista delle probabili elezioni provinciali.