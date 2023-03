Tenute Navarra: Etichetta d’oro a Verona alla 27a edizione di Vinitaly

L’azienda agricola siciliana dei Totò Navarra (nonno e nipote) debutta al Vinitaly 2023 aggiudicandosi l’Etichetta d’oro nella categoria confezioni di vini rossi tranquilli a denominazione d’origine e a indicazione geografica delle annate 2022 alla 27a edizione della Vinitaly Design International Packaging Competition, con il Sicilia Doc Nero D’Avola 2021, “Scurò”, etichetta ideata dal graphic design Leonardo Recalcati di Ad positive e dallo stampatore Lorenzo Scicali di we Label.

Nella stessa giornata Totò Navarra Jr interverrà alla masterclass “Next Generation, il volto dell’Isola” organizzata da Assovini Sicilia, presentando il Nero d’Avola riserva Sicilia DOC Battichiè, vino che ben sintetizza i valori di famiglia legati alla terra e al lavoro e l’essenza di un territorio unico per le sue caratteristiche geomorfologiche e sociali.