Volley Under 18: Genovese Umberto Siracusa vince al tie-break contro il Free Time Vittoria

Alla Genovese Umberto Volley Siracusa gara 1 di semifinale per il titolo Monti Iblei under 18 di pallavolo femminile. La squadra aretusea ha battuto in casa 3-2 il Free Time Vittoria con parziali di 26-24, 13-25, 25-20, 16-25, 15-12. Soddisfatto il tecnico Francesco Recupero: “Abbiamo fornito una prestazione generosa, superando le difficoltà dovute alla ristrettezza di un organico che presenta solo 5 giocatrici di ruolo e un centrale adattato. – spiega il trainer – e di questo sono molto contento. Le ragazze hanno dato tutto contro un avversario di qualità, che ha difeso molto bene, facendo cadere pochi palloni. In fase offensiva ha mostrato qualche lacuna e noi nei abbiamo approfittato. E’ stata una vittoria sudata, ottenuta con orgoglio e determinazione contro una squadra ben organizzata. Al ritorno mancherà il libero Giulia Padula, ma questo non deve scoraggiarci. Andremo a Vittoria giovedì per giocarcela e per provare a bissare il successo di ieri, che ci consentirebbe di andare in finale contro la vincente di Aurora Giarratana e a mio avviso non ci sono dubbi che saranno le arancioni a raggiungere il traguardo. Per quanto ci riguarda, la vittoria di ieri fa morale e dà sostanza al nostro campionato e a un cammino portato avanti con non poche difficoltà dovute anche ai pochi allenamenti sulle gambe per i noti problemi logistici”.

Per quanto riguarda la prima squadra, che milita in serie C, giocherà sabato primo aprile in casa contro la capolista Modica. Sulla carta gara dal pronostico chiusa, ma la Genovese Umberto Siracusa, quinta in classifica, proverà a mettere in difficoltà le modicane.