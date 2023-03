“Il Sistema Cultura, un modello originale per la Sicilia”: iniziativa a Villa Malfitano a Palermo

“Il Sistema Cultura, un modello originale per la Sicilia” è il titolo dell’incontro che si svolgerà venerdì 31 marzo, alle 17 a Villa Malfitano (in via Dante 167) a Palermo, su iniziativa dell’Associazione “Articolo 9”.

Alla manifestazione, che si aprirà con i saluti dall’assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Francesco Scarpinato, e dell’Assessore alla Cultura del Comune di Palermo, Giampiero Cannella, sono previsti gli interventi di tre ex assessori della Regione Siciliana in varie stagioni politiche: Fabio Granata (assessore alla Cultura della Città di Siracusa e già assessore regionale dei Beni Culturali nella XII e XIII legislatura), Alberto Samonà (scrittore, giornalista, già assessore regionale dei Beni Culturali nella scorsa legislatura), Daniele Tranchida (docente presso l’Università di Messina, già assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo nella XV legislatura). All’iniziativa, che sarà introdotta e moderata da Fulvia Toscano, direttore artistico del Festival Naxoslegge, interverranno diversi intellettuali, operatori culturali e artisti siciliani.