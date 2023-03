Vittoria: eletto il nuovo direttivo della Pro Loco

Si è riunito il nuovo direttivo dell’associazione turistica “Pro Loco Vittoria” per l’assegnazione delle cariche sociali. A darne annuncio il presidente, Rosario Giarratana (nella foto), impegnato da diversi anni a promuovere la città ipparina. “Il direttivo è già operativo e pronto per supportare i prossimi eventi – ha detto Giarratana -. Con grande entusiasmo abbiamo accolto Biagio Tinghino, fotografo, regista e giornalista, da sempre attento promotore del territorio di Vittoria, che ci sarà di grande aiuto attraverso le sue opere fotografiche, i video e gestirà l’informazione e comunicazione con gli organi di stampa e istituzionali; Mauro Carnemolla, responsabile dell’azienda pubblicitaria Oh Lab, si occuperà di comunicazione; Miriam Martinez gestirà i rapporti con le strutture ricettive della zona; Giuseppe Avola, che si occupa di sicurezza sul lavoro, sarà il tesoriere dell’associazione; Flora Salerno, commercialista nota per il suo entusiasmo verso la città di Vittoria, metterà a servizio della Pro Loco Vittoria la sua esperienza e competenza indiscussa. Riconfermato alla direzione tecnica, Peppe Agnello, direttore e responsabile dell’agenzia Riviera Iblea”.

“Nei prossimi giorni organizzeremo un incontro con le guide turistiche della provincia di Ragusa – ha concluso Rosario Giarratana - per discutere sulla possibilità di creare dei pacchetti turistici per la prossima stagione estiva, coinvolgendo le direzioni dei siti d’interesse del nostro territorio. L’intento è quello di promuovere l’inestimabile patrimonio culturale e storico, riuscendo ad attrarre i turisti”.