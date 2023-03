Palermo, in migliaia ai funerali di Gabriele Aserio all'Istituto Don Bosco

Si sono svolti all’istituto Don Bosco di Palermo i funerali di Gabriele Aserio, il diciottenne deceduto in un terribile incidente stradale a Palermo nella notte tra venerdì e sabato lungo viale Strasburgo. Più di mille persone erano presenti all’ultimo saluto, celebrato dal direttore Domenico Saraniti. Grandissima commozione per la morte di Gabriele, presenti tutti gli alunni del Don Bosco, i suoi compagni di squadra, con un pallone e la sua maglia, col numero 10 e il su cognome, messi sopra la bara. Gabriele era a bordo di uno scooter con un amico di 17 anni, che si trova ora in prognosi riservata a Villa Sofia a causa delle gravi lesioni riportate. La polizia municipale continua le indagini sull’incidente, non si esclude l’ipotesi di un’auto pirata. L’inchiesta è condotta dal sostituto procuratore Maria Forti. Ieri è stata effettuata l’autopsia all’istituto di medicina legale del Policlinico, non sarebbero emersi fino ad ora indicazioni importanti. Si attende l’esito degli esami tossicologici, che arriverà tra qualche settimana.