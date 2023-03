Incendio un appartamento a Milano, 70enne trovato carbonizzato

Una persona di 70 anni ha perso la vita in seguito all'incendio di un appartamento in una palazzina in via Nicola D'Apulia, a Milano. L'allarme è scattato poco prima della mezzanotte. Sul posto sono intervenute 5 squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme si sono propagate dall'appartamento al primo piano dell'edificio; all'interno è stata trovata una persona di 70 anni carbonizzata. I pompieri hanno lavorato fino alle 6.30 di questa mattina per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i carabinieri.