Identità Priolese inaugura la sede e lancia Alessandro Biamonte a sindaco

Si apre ufficialmente domenica 2 aprile la campagna elettorale a Priolo del Movimento 'Identità Priolese" che alle amministrative di fine maggio sostiene la candidatura a sindaco di Alessandro Biamonte, esponente che riscuote il consenso della società civile al di là degli schieramenti dei partiti. Biamononte è considerato l'outsider di questa campagna elettorale a Priolo. Il candidato a sindaco ha dovuto fare delle scelte severe sulla composizione della lista che è formata da sedici elementi. A correre per l'aspirante sindaco, tra gli altri, anche l'ex assessora al Turismo, Sport e spettacolo, Famiglia e Pubblica Istruzione, nella giunta Gianni Patrizia Arangio e gli ex consiglieri dell'amministrazione Rizza, Giusy Valenti e Massimo Giannetto.

Domenica 'Identità Priolese' alle 18,30 inaugurerà la sede del Movimento in viale Annunziata 17.