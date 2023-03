Siracusa, Cavallaro (Fdi) presenta la candidatura al Consiglio

Venerdì alle 18 presso il Piccolo Teatro Elvira di via F. Accolla n.2 Siracusa (parcheggio su Piazza Sgarlata) l'avvocato PAOLO CAVALLARO, candidato al Consiglio comunale di Siracusa nella lista Fratelli d'Italia, incontrerà i propri amici e simpatizzanti.

Nel corso dell'incontro spiegherà il senso dello slogan della sua campagna elettorale "Voglio una città normale"

Ne parlerà con alcuni amici che brevemente lanceranno spunti di riflessione e proposte sulla Siracusa del domani:

con l'arch. Fabio Bellassai, docente: “Verso una città vivibile e accogliente, strategie, idee e soluzioni”,

con il Dott. Michele Lonzi, Comandante generale del Corpo Forestale della Regione Siciliana, “I benefici del verde pubblico per la qualità della vita cittadina” e

con l'Avv. Glauco Reale: “Il teatro a Siracusa come volano dell'economia”

Seguiranno gli interventi: dell'Avv. Giuseppe Napoli, commissario provinciale di Fratelli d'Italia, dell'On. Carlo Auteri, deputato regionale ARS, dell'On. Luca Cannata, deputato nazionale, vicepresidente Commissione Bilancio Camera dei Deputati.