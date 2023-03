Una discarica nella campagna tra Modica e Ispica: i residenti pronti alle barricate

Una discarica per i rifiuti urbani residui (RUR) in una zona in pieno sviluppo turistico e abitativo, la contrada Lanzagallo, un piccolo paradiso incontaminato tra i Comuni di Modica e Ispica. “Un’area – affermano i residenti – di grande pregio naturalistico, a vocazione agricola, zootecnica e turistica”. La macchia mediterranea fa da contrappunto alle caratteristiche masserie del comprensorio modicano e ispicese. In questo contesto rischia di essere catapultata una discarica che, malgrado le moderne tecniche di realizzazione, avrebbe un impatto brutale sull’intera zona.

“Avremmo comunque - scrivono i residenti - 500.000 metri cubi di cemento armato e un contenitore destinato ad accogliere le frazioni residuali dei rifiuti di tutta la provincia di Ragusa in una contrada di enorme valore paesaggistico e ambientale”.

I residenti di Lanzagallo, appresa la notizia della discarica, hanno esaminato la documentazione relativa al progetto.

“Abbiamo così appreso – affermano - di un Piano Provinciale Gestione dei Rifiuti deliberato dal Commissario Straordinario della ex Provincia con i poteri del Consiglio – alla data di ottobre 2018.

Dal 2018 al 2021 quindi, il processo decisionale per la localizzazione del sito è stato avviato di concerto fra l’ufficio ambiente della ex Provincia e l’ufficio tecnico della SRR fino alla individuazione di vari siti potenzialmente candidabili. Tali siti sono stati individuati per esclusione, scartando tutte le aree attorno ai centri urbani e alle borgate per un raggio di 3 chilometri e le aree forestali e quelle sottoposte a vincolo, le aree vincolate dal piano paesaggistico, etc….

Sulle pochissime aree residuali, nel corso dell’iter approvativo del Piano Provinciale Gestione Rifiuti di Ragusa (PPGR) avvenuto nel 2018, l’assemblea dei sindaci ne individuò tre: Cava dei Modicani (già discarica in territorio ragusano), la macro-area I ricadente fra i comuni di Acate/Vittoria e la macro-area VII a-b ricadente fra i comuni di Modica e Ispica.

Nel luglio 2021, l’assemblea della SRR è stata convocata per ratifica del piano d’ambito, già adottato dal CDA della SRR, con intenzione che quest’area di contrada Lanzagallo potrebbe ospitare il primo sito di conferimento per poi passare al sito di Acate. In tale occasione si è così votato con maggioranza schiacciante di tutti i comuni non ospitanti a svantaggio di Ispica, Modica, Acate e Pozzallo.”

Sono stati proprio questi Comuni, “temendo problemi legati alla vivibilità e soprattutto allo sviluppo turistico”, a fare ricorso al TAR di Catania, sia contro la scelta inopportuna del luogo sia per alcune presunte illegittimità, tecniche e politiche, del procedimento. La prima udienza, fissata per il 24 Marzo 2022, è stata rinviata più volte per esaminare “il sopraggiunto ricorso del comune di Vittoria e per necessarie integrazioni di documentazione.” La prossima è fissata per l’8 giugno.

Nel frattempo i residenti si sono costituiti in Comitato e stanno valutando se non fare anch’essi ricorso al Tar ‘ad adiuvandum’, intervenendo cioè nel procedimento già iniziato per sostenere le ragioni dei Comuni e scongiurare il pericolo ambientale nonchè l’esproprio delle loro abitazioni e proprietà.

Si tratta di una cinquantina, tra famiglie e attività, e non intendono demordere: “Contrasteremo fermamente e con ogni mezzo la prosecuzione dell’iter progettuale della SRR Ato 7 e chiediamo sostegno attivo alle amministrazioni comunali e alla popolazione”.

La battaglia è appena iniziata. Ed è triste pensare che, ancora oggi, bisogna fare le barricate per difendere da una discarica un territorio ricco di storia e di bellezze naturali e paesaggistiche.