Aiuti alle imprese, l'assessore Tamajo alla Camera di Commercio di Siracusa

Questa mattina si è tenuto in Camera di Commercio di Siracusa un confronto tra una delegazione della deputazione regionale siracusana – formata da Carlo Auteri (FdI), Riccardo Gennuso (Fi), Giuseppe Carta (Popolari) – con l’assessore alle Attività produttive Edy Tamaio, il direttore generale del dipartimento Carmelo Frittitta, il direttore generale di Irfis Giulio Guagliano per illustrare alle imprese la misura “Ripresa Sicilia” e spiegato il “Bonus energia”. Su quest’ultima sono state riscontrate poche richieste, appena 2.800 su 40 mila aziende di cui 30 mila finanziabili nonostante un budget stanziato di 150 milioni di euro. “Invito le associazioni di categoria – ha detto Auteri nel suo intervento – ad avviare un’azione comunicativa più importante. Comunicare e informare cittadini e imprese è prioritario e serve per avere un approccio chiaro e pragmatico ai finanziamenti. La politica, ripeto fin dalla mia campagna elettorale, deve creare sinergia con il mondo imprenditoriale e facilità di accesso. Siamo una nuova classe dirigente e siamo qua per dare servizio, per essere vicini alla gente. Parlo con l’imprenditore per affrontare i problemi e per cercare di risolverli. Apprezzo l’azione dell’assessore Tamajo, pragmatico, costantemente in contatto con il territorio siciliano, operativo e sempre sul pazzo. Abbiamo bisogno di questo per ridare fiducia e per cambiare il modo di approcciarsi alle difficoltà”. È disponibile on line l'avviso pubblico per l'aiuto alle imprese, per un totale di 36 milioni, concesso con procedura valutativa e sino a esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Le istanze devono essere presentate per via telematica accedendo alla piattaforma all’indirizzo https://incentivisicilia.irfis.it, complete della prevista documentazione, dovranno essere presentate dalle 12 del 5 aprile alle 12 del 27 aprile 2023.