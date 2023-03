Disegno di legge Polizia locale, audizione dei sindacati in I Commissione Ars

Audizione questa mattina presso la I Commissione Affari Istituzionali all’ARS presieduta dall’Onorevole Ignazio Abbate con i rappresentanti sindacali della Polizia Locale per discutere del disegno di legge che vede proprio l’esponente della DC primo firmatario. Un disegno di legge concepito per ridefinire la figura della polizia locale nell’ordinamento giuridico dei Comuni siciliani. All’audizione erano presenti le sigle di CGIL, CISL, UIL, SILPOL, CSA, CNDPL, ANVU e OPLU. Tutti i presenti all’unanimità hanno apprezzato i contenuti del testo di legge che sarà tra i primi ad essere trattato per diventare legge definitiva prima dell’estate. “Sarà una legge che aggiornerà diritti e doveri dell’agente di polizia locale ai bisogni della società contemporanea visto che l’ultima legge in materia è stata approvata oltre 30 anni or sono, per la precisione nel 1990. Non si può più ridurre la figura del poliziotto locale a solo tutore della viabilità dimenticando funzioni fondamentali come quella di Polizia Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza. Nel disegno di legge sono contenute anche le direttive per una formazione adeguata, sia in fase di accesso ai ruoli sia come costante aggiornamento professionale. Sarà necessario inoltre favorire le nuove assunzioni perché oggi il Corpo presenta delle carenze di organico enormi e l’età media degli operatori attualmente in servizio è piuttosto alta. Comunque sarà una legge che terrà conto di tutti i suggerimenti che arriveranno dalle sigle sindacali perché dovrà rispondere ai veri bisogni di tutti gli agenti di Polizia Locale”.