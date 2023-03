Legalità, incontri della Polizia con le scuole del Siracusano

Continuano gli incontri della Polizia di Stato nelle scuole di Siracusa e provincia. Oggi i responsabili dell’Ufficio per la Comunicazione della Questura di Siracusa hanno incontrato gli alunni delle terze medie dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Francofonte diretto da Teresa Ferlito. Accolti dalla Referente per la legalità professoressa Claudia Antico, gli agenti hanno coinvolto gli studenti su temi quali l’importanza del rispetto delle regole, l’uso consapevole dei social network, il bullismo ed il cyberbullismo, il fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso ed il significato ed il valore dell’antimafia.

Gli studenti hanno interagito con i relatori ponendo loro numerose domande e pertinenti osservazioni. Gli incontri proseguiranno quotidianamente anche in provincia sino alla conclusione dell'anno scolastico.