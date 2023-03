Siracusa, ferì il presunto autore di un tentativo di furto: arrestato 31enne

Nella prima mattinata del 25 marzo, la Polizia di Stato ha dato esecuzione all’Ordinanza di Custodia Cautelare con la quale il G.I.P. del Tribunale di Siracusa, su richiesta della locale Procura della Repubblica che coordina le indagini, ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di un trentunenne siracusano, ritenuto responsabile dei delitti di porto in luogo pubblico di arma da sparo e lesioni aggravate.

L’indagine ha ad oggetto i fatti consumatisi nella serata del 14 febbraio scorso quando la Polizia è intervenuta all'ospedale di Siracusa a seguito della segnalazione di un quarantenne di Florida trasportato d’urgenza all’Umberto I di Siracusa poiché raggiunto ad entrambe le gambe da colpi di arma da fuoco.

Giunti prontamente sul posto, gli operatori hanno constatato che effettivamente pochi istanti prima la persona offesa era stata accompagnata presso l’ospedale cittadino dal giovane fratello che lo aveva soccorso subito dopo che un “soggetto ignoto”, dopo una brutale lite, gli aveva esploso colpi d’arma da fuoco attingendolo ad entrambe le gambe.

Tuttavia, nell’immediatezza dei fatti non fu possibile raccogliere elementi utili all’accertamento dei fatti, né dalla persona offesa, poiché sottoposta ad intervento chirurgico d’urgenza, tantomeno dai prossimi congiunti della vittima assolutamente reticenti.

Pertanto, sono state immediatamente avviate le attività investigative del caso. A seguito dei diversi sopralluoghi esperiti nei luoghi di diretta disponibilità della stessa, grazie al rinvenimento di tracce ematiche della vittima presso l’agenzia dove lavora, è stato possibile intraprendere la giusta ipotesi investigativa.

Proprio partendo da quel luogo, sono state acquisite immagini estrapolate dai diversi sistemi di videosorveglianza presenti in prossimità del luogo teatro dell’evento delittuoso, grazie ai quali è stato possibile identificare l’indagato e ricostruire l’iter criminoso.

Le indagini hanno permesso poi di risalire anche al movente dell’insano gesto. Nello specifico, nell’accesa lite precedente l’esplosione dei colpi d’arma da fuoco, l’indagato avrebbe accusato la vittima ritenendolo responsabile di un “presunto” tentativo di furto perpetrato la sera prima all’interno del cantiere di suo padre.

Raccolto il solido quadro probatorio, il 31enne è stato arrestato. E' stata eseguita una perquisizione domiciliare e l'uomo è stato trovato in possesso di un rilevante quantitativo di stupefacente, ed in particolare 200 grami di hascisc e 422 grammi di marijuana, ed è stato, pertanto, contestualmente tratto in arresto in flagranza di reato.