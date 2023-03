La Cgil scende in piazza a Palermo contro l'autonomia differenziata

La Cgil a Palermo scende in piazza contro l'Autonomia differenziata. In via Ruggero Settimo, angolo via Magliocco, i banchetti di Cgil Palermo e Flc Cgil Palermo per la raccolta firme. Oggi, domani e dopodomani, e poi il 4, 5, 11 e 12 aprile, dalle ore 16.30 alle 19,30, sarà possibile firmare di presenza per sostenere la proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare di modifica di parte degli articoli 116 e 117, comma 3 della Costituzione, sulle competenza tra Stato e regioni. La sottoscrizione, partita il 9 novembre, si concluderà a maggio. Obiettivo raccogliere 50 mila firme "Stiamo realizzando diverse iniziative per coinvolgere i cittadini perché è importante dire il proprio no a qualsiasi ipotesi di regionalizzazione della scuola e dell'istruzione - dichiarano Laura Di Martino, segretaria Cgil Palermo e Fabio Cirino, segretario generale Flc Cgil Palermo - Il rischio è l'aumento del divario Nord-Sud e delle disuguaglianze nell'esercizio del diritto allo studio, che non sarebbe più uguale in tutto il territorio nazionale ma differenziato, garantendo le regioni più ricche a tutto svantaggio delle regioni che hanno meno risorse. E così al Sud la diffusione delle scuole dell'infanzia e del tempo pieno sarebbe penalizzata e l'effetto per Palermo e per la Sicilia sarebbe di ricadere in una situazione di arretratezza senza vie d'uscita. Se la riforma dovesse passare avremmo tanti sistemi scolastici, noi vogliamo una scuola sola, quella della Costituzione, una scuola, così come una sanità, accessibile a tutti. Per questo è importante dare ai cittadini la possibilità di prendere posizione e partecipare alla raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare di segno contrario da presentare in Parlamento che riporti l'istruzione alla potestà esclusiva dello Stato e riconosca la piena universalità dei diritti".