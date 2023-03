Rwe Carlo III e Camilla in Germania: la folla li attende alla Porta di Brandeburgo

Re Carlo e Camilla sono arrivati all'aeroporto di Berlino-Brandeburgo, dove sono stati accolti lungo un tappeto rosso e con 21 spari per il saluto. Il re britannico è atteso alla Porta di Brandeburgo, dove tanti berlinesi si sono già raccolti da ore per vedere la coppia reale.

Strette di mano, saluti e tante foto per re Carlo III e Camilla alla Porta di Brandeburgo a Berlino.

Il sovrano si è rivolto anche in tedesco alla gente. La televisione, da parte sua, oltre a riprendere questa tappa della famiglia reale britannica davanti al monumento simbolo della capitale tedesca, ha anche sottolineato le radici tedesche del figlio di Elisabetta II, a partire dal principe Alberto di Sassonia Coburgo, che sposò la regina Vittoria. Molti i curiosi all'evento, mentre non è mancato anche chi è riuscito a consegnare dei fiori o addirittura fare un piccolo regalo al sovrano britannico, che dopo gli onori militari ha dedicato la prima tappa della visita ufficiale in Germania proprio all'incontro con i berlinesi.

Questa sera per i reali britannici un banchetto di Stato, a cui è invitata fra gli altri Angela Merkel, a Bellevue, nella sede presidenziale, guidata Frank-Walter Steinmeier. È il programma di re Carlo III e Camilla, per la loro prima serata a Berlino, dove la coppia reale è arrivata oggi per una visita in Germania di tre giorni. La lista degli invitati a cena è stata pubblicata dalla Bild, che si sorprende dell'assenza di Olaf Scholz. In genere, però, il protocollo prevede che alle occasioni a cui è presente il presidente della Repubblica, il cancelliere non partecipi. A tavola ci saranno invece il vice-cancelliere Robert Habeck e il ministro delle Finanze Christian Lindner. Secondo il tabloid sono invitati anche Campino, il cantante dei Toten Hosen, e Moutsi Mabuse, ballerina molto nota anche per la partecipazione alla giuria dello show televisivo "Let's dance", di cui Carlo e Camilla sono a quanto pare fan. Invitati anche l'architetto David Chipperfield, la co-fondatrice della casa farmaceutica del vaccino anti Covid di Biontech, Oezlem Tureci, e il principe di Prussia, Georg Friedrich

Re Carlo si è detto "molto triste" per la mancata visita in Francia, inizialmente prevista dal 26 al 29 marzo, ma rinviata probabilmente a questa estate. La sofferta decisione di rimandare la visita in Francia è stata presa congiuntamente dai governi di Parigi e Londra, su richiesta del presidente Emmanuel Macron, alla luce delle proteste contro la riforma che prevede l'innalzamento progressivo dell'età pensionistica da 62 a 64 anni.