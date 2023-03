Raid nell'ufficio del procuratore dei minori di Palermo, solidarietà Anm

Solidarietà alla Procuratrice dei Minori Claudia Caramanna, in seguito all'atto intimidatorio nei suoi confronti, è stata espressa dalla Giunta Esecutiva Sezionale dell'Anm di Palermo. "Apprendiamo dagli organi di stampa che la procuratrice dei minori Claudia Caramanna è stata ancora una volta bersaglio, in ragione delle sue funzioni, di gravi atti intimidatori - si legge in una nota -. La Giunta Esecutiva Sezionale di Palermo intende sottolineare la necessità che le Istituzioni tutte siano consapevoli del delicato ruolo svolto dagli operatori della giustizia minorile, che spesso intervengono in contesti di diffusa illegalità. La Giunta Esecutiva Sezionale di Palermo esprime, a nome di tutti di tutti i magistrati del distretto, la propria vicinanza alla Collega, auspicando che non venga mai meno il sostegno non solo degli addetti ai lavori, ma della società civile tutta", conclude la nota.