Vice presidente Usa annuncia un miliardo di dollari per le donne dell'Africa

Un'iniziativa da un miliardo di dollari per migliorare l'emancipazione economica delle donne in Africa è stata annunciata in Ghana dalla vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, nella prima tappa del suo giro nel continente africano. L'ufficio della Harris ha presentato il programma, in gran parte finanziato da privati, nella capitale ghanese Accra da dove la vice del presidente Joe Biden si è diretta alla volta della Tanzania nell'ambito del viaggio che fino a domenica 2 aprile la porterà anche in Zambia. L'Iniziativa per l'emancipazione economica delle donne africane comprende quasi 400 milioni di dollari provenienti dal settore privato "per contribuire a colmare il divario digitale di genere". "Migliorare la condizione economica delle donne edelle ragazze non è solo una questione di diritti umani, giustizia ed equità, ma è anche un imperativo strategico che riduce la povertà e promuove una crescita economica sostenibile", ha dichiarato l'ufficio della vice presidente statunitense. Con lo stesso scopo, e sempre dal settore privato, sono stati stanziati altri 500 milioni di dollari. Il viaggio di Harris è una conseguenza del vertice Usa-Africatenutosi in dicembre a Washington dove Biden aveva chiesto un ampio partenariato con il continente africano proprio mentre gli Stati Uniti cercano di affermare la propria presenza nell'area a fronte della crescente influenza di Cina e Russia. La vicepresidente Usa ha già annunciato diversi pacchetti di aiuti, tra cui 139 milioni di dollari per lo sviluppo economico e culturale del Ghana e 100 milioni per i Paesi costieri dell'Africa occidentale che affrontano il rischio di ricadute della violenza jihadista che piEga il Sahel.