Asp di Palermo proroga fino a maggio i precari del covid

- Proroga al 31 maggio per il personale del ruolo sanitario incaricato per l'emergenza Covid e in scadenza il 31 marzo. ''L'Azienda - si legge in una nota dell'Asp Palermo - interpretando lo stato d'animo degli operatori e in adesione anche all'attenzione riposta dall'assessore regionale alla Salute sulla complessa vicenda, si è fatta carico di tutte le procedure che, nel rispetto degli indirizzi impartiti dalle disposizioni vigenti, potevano essere adottate in questo contesto''. La direzione aziendale dell'Asp ribadisce di avere ''già avviato tutte le procedure concorsuali e di stabilizzazione previste dalla normativa per i posti che, in atto, risultano vacanti nella dotazione organica. In attesa del completamento di tali procedure, il personale del ruolo sanitario sarà prorogato fino al 31 maggio prossimo con impegno orario congruente alle disponibilità della dotazione organica''. Le procedure concorsuali riguardano: 5 posti di assistente sociale; 8 di educatore professionale (sanitario e socio pedagogico); 7 di tecnico della prevenzione degli ambienti e dei luoghi di lavoro; 129 (stabilizzazione) infermiere e 3 di assistente sanitario.