Turismo, al via il corso di formazione gratuita per gli operatori degli infopoint

Il GAL Terra Barocca ha avviato un ciclo di formazione gratuita per gli operatori degli infopoint della destinazione turistica Enjoy Barocco ma anche per gli operatori degli infopoint pubblici gestiti dai Comuni o in convenzione. L'obiettivo di questa iniziativa è quello di migliorare la qualità dell'informazione turistica fornita dagli operatori ai turisti, nonché di creare una cultura dell'ospitalità e dell'accoglienza, elementi essenziali per il successo della destinazione turistica che raggruppa i Comuni di Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina.

Il programma di formazione consiste in sei incontri, durante i quali verranno fornite informazioni e dati essenziali per un’analisi delle necessità dei turisti puntando su un’adeguata capacità di risposta.