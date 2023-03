Anffas Ragusa, una festa straordinaria per il 65° anniversario dell'Associazione

Una festa straordinaria, martedì pomeriggio, in un gremito auditorium San Vincenzo Ferreri, a Ibla: Anffas Ragusa ha celebrato il 65esimo compleanno dell’associazione a livello nazionale, con un’Anffas day che sarà a lungo ricordato per i messaggi positivi che ha saputo trasmettere ai presenti. Nell’ambito della XVI giornata nazionale della disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo, l’Anffas Ragusa ha organizzato uno speciale momento di confronto, chiamando a raccolta tutti i soggetti che, ciascuno per il proprio ruolo, si adoperano a sostegno dei componenti dell’associazione. Sotto il claim “Le parole giuste”, sono stati sviluppati numerosi ragionamenti, moderati da Giuseppe Petriglieri, animatore socioculturale dell’associazione, e da Chiara Scrofani, psicologa dell’Anffas Ragusa, che hanno puntato a evidenziare la necessità di evitare le discriminazioni, anche semplicemente nel linguaggio, nei confronti delle persone con disabilità.