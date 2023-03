Vittoria, 700.000 euro per riqualificare 2 istituti scolastici

Il Comune di Vittoria beneficiario di due finanziamenti che ammontano a 350.000 euro ciascuno (quindi complessivamente 700mila euro) e che riguardano l’adeguamento funzionale e la messa in sicurezza dell’impiantistica sportiva a uso didattico, con particolare riferimento alle palestre della scuola Rodari e della Pappalardo. A darne comunicazione l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro, che spiega come, grazie a queste risorse economiche, ci sarà l'opportunità di predisporre una serie di interventi sugli impianti idrici, sugli impianti sanitari, sugli impianti elettrici, sull’impianto termico oltre che interventi di efficientamento energetico per non parlare degli spogliatoi e della ripavimentazione di tutta l’area di gioco. Previsti, altresì, interventi per l’incremento delle condizioni di accessibilità agli spazi unitamente alla riqualificazione sia idrica che fognaria. E non solo. Ci sarà anche la sostituzione di tutti i corpi illuminanti. “Quindi, possiamo dire – aggiunge l’assessore Nicastro – che l’amministrazione comunale Aiello è vigile e attenta anche su queste linee di finanziamento che riguardano un’azione svolta in passato. Noi abbiamo monitorato l’iter assieme agli uffici e adesso possiamo dare questa buona notizia alla città. E’ un segnale forte e chiaro di come l'amministrazione comunale abbia posto attenzione, sin dal primo giorno, alle scuole, oltre che agli impianti sportivi, anche quelli di pertinenza degli istituti scolastici. La conferma arriva semplicemente dal fatto che abbiamo già posto in essere dei finanziamenti che oggi recano la nostra firma, la firma dell'amministrazione Aiello. Ma oltre a questo abbiamo avuto e abbiamo il buon senso, perché è giusto che sia così, di portare a compimento anche le opere di quei progetti che abbiamo trovato in cantiere. Noi non abbiamo remore di alcun tipo su tutto ciò perché il dovere di un amministratore è anche questo. Ovviamente, io ringrazio i tecnici della Cuc, la centrale unica di committenza, tutti i dipendenti, i tecnici dell’assessorato ai Lavori pubblici. Sono soddisfatto per il lavoro condotto in maniera veramente eccellente nonostante il numero esiguo di personale. L’attività svolta di concerto con il sindaco Aiello continua, sempre più, a dare i propri frutti per il rilancio complessivo della città”.