Arte: alle Quam di Scicli sabato 1 aprile si inaugura la mostra "Imagina"

Sabato 1 aprile alle 18.00 si inaugura il progetto ‘Imagina’ alla galleria Quam di Scicli. Dieci artisti, di tutta Italia, a confronto sul “tema dell’immagine d’azione”, così come afferma il curatore Antonio Sarnari che ha realizzato questo progetto in collaborazione con il curatore fiorentino Alberto Desirò. Cinque fotografi e cinque pittori propongono una propria riflessione sull’immagine d’azione, che già nel titolo di questo progetto ha una contrazione dell’imperativo ‘immagina’ nelle sembianze, meno aggressive, di un sostantivo del mondo interiore e fantastico, con una desinenza che, d’altra parte, riconduce alla natura femminile dell’atto di evasione dalla realtà.

Riccardo Bandiera, Valentina Biasetti, Daniele Cascone, Simone Geraci, Monserrat Diaz, Patrizia Mori, Mauro Pinotti, Cetty Previtera, Federico Severino e Stefania Orrù sono gli artisti in mostra.

L’opening di ‘Imagina' a cura di Antonio Sarnari e Alberto Desirò, è sabato 1 aprile alle 18.00 alla Galleria Quam di Scicli, saranno presenti molti degli autori. La mostra è ad ingresso gratuito è rimarrà visitabile fino al 2 maggio 2023, dal martedì al sabato dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00, info allo 0932-931154 o info@quamarte.com.