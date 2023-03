Automobilismo, cronoscalata Linguaglossa – Piano Provenzana: iscrizioni aperte

Con l’apertura delle iscrizioni è ufficialmente iniziato il conto alla rovescia in vista della 3^ edizione della Cronoscalata Linguaglossa - Piano Provenzana Etna Nord Trofeo Ciccio Giuffrida, in programma il 22 e il 23 aprile sui tornanti della Strada Mareneve, un percorso di poco più di 8 km che si snoda lungo il versante nord etneo. La gara è stata presentata questa mattina nel Municipio di Linguaglossa alla presenza, tra gli altri, del sindaco Luca Stagnitta, del delegato ACI Sport Sicilia Daniele Settimo, dei delegati dell’Automobile Club di Catania e Acireale, rispettivamente Roberto Zappulla e Pietro, del direttore di gara Marco Cascino e del presidente della ASD Passione e Sport, Michele Vecchio, organizzatore dell’evento. Presenti anche piloti e staff tecnico di numerose scuderie automobilistiche siciliane.

“Siamo alla terza edizione e mi preme l’obbligo di ringraziare Daniele Settimo, delegato regionale Aci Sport, tutto lo staff della delegazione regionale e Marco Cascino, direttore di gara, perché la competizione quest’anno ha una validità molto importante – dichiara Michele Vecchio – E’ infatti valevole per il Trofeo Velocità della Montagna Sud ma anche per il Campionato italiano bicilindriche, per il Campionato siciliano velocità auto moderne, per il Campionato siciliano velocità auto storiche e per il secondo Trofeo dell’Etna, quest’ultimo voluto dagli Automobile Club di Catania e Acireale, che ringrazio per questa opportunità. Speriamo che tutto ciò possa contribuire ad aumentare il numero degli iscritti. Ringrazio anche il sindaco e l’intera amministrazione comunale di Linguaglossa – conclude - nella quale abbiamo trovato un fondamentale sostegno”.

La competizione, nata negli anni ’80 e sospesa per lungo tempo, è tornata in vita grazie alla caparbietà e all’impegno dell’Asd Passione & Sport. Oltre all’aspetto sportivo, la gara rappresenta un’importante vetrina per Linguaglossa e l’Etna, luoghi caratterizzati dalla straordinaria bellezza paesaggistica.