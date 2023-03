Catania, solvente contro il volto di una donna: aveva frequentato un pentito

Del solvente è stato lanciato da un'auto contro il volto di una donna nella zona della stazione ferroviaria di Catania. La vittima, che in passato aveva frequentato un collaboratore di giustizia di Adrano, è stata condotta in ospedale dove i medici le avrebbero riscontrato un arrossamento al viso guaribile in sette giorni. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressore sarebbe stato un uomo che da, un'auto che l'ha affiancata mentre era per strada, le avrebbe lanciato contro del solvente dopo averle urlato 'Giarrizzo', il cognome di un collaboratore di giustizia che in passato aveva frequentato. Indaga la polizia