Migranti, al via i trasferimenti da Lampedusa con navi e aerei

Sono 162 i migranti che, in mattinata, lasceranno l'hotspot di Lampedusa e verranno imbarcati sul traghetto di linea che in serata giungerà a Porto Empedocle.

Su disposizione della Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, altri 130 - degli attuali 995 ospiti - lasceranno l'isola con voli aerei per Catania e Brindisi.

Ieri sera, con la nave di linea che è arrivata all'alba a Porto Empedocle, erano state trasferite da Lampedusa 390 persone.