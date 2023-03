Bimbo morto mentre giocava a basket, oggi i funerali a Favara

Saranno celebrati questo pomeriggio, nella chiesa San Pietro e Paolo di Favara, nell'Agrigentino, i funerali del dodicenne Davide Licata morto la sea del 21 marzo scorso mentre era impegnato in una seduta di allenamenti di basket nella palestra della scuola Guarino.

Il sindaco, Antonio Palumbo, ha proclamato per oggi il lutto cittadino.

Ieri pomeriggio, all'ospedale di Agrigento, su disposizione del procuratore capo reggente, Salvatore Vella, e del pm Giulia Sbocchia, è stata effettuata l'autopsia da un'equipe di medici composta dal medico legale Alberto Alongi e dall'anatomopatologo Emiliano Maresi. L'esame dovrà fare chiarezza sulle cause della tragedia. I carabinieri di Favara, nel corso degli ultimi giorni, hanno acquisito i certificati medici di idoneità all'attività sportiva del ragazzo.

L'istruttore del dodicenne aveva riferito che Davide, per alcuni giorni, non era stato mandato agli allenamenti dai genitori perché aveva accusato un malore mentre correva ed era svenuto.