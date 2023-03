Giornata di sensibilizzazione contro l'usura a Canicattì

"Denunciare conviene! La denuncia volano dell'economia territoriale". Una giornata di sensibilizzazione è stata organizzata, per mercoledì 5 aprile a Canicattì (Agrigento), dall'associazione antiracket e antiusura"Sos Impresa - Rete per la legalità Aps" in collaborazione con l'amministrazione comunale. La giornata si aprirà con un omaggio, al cimitero, alla memoria dei giudici Rosario Livatino e Antonio Saetta. Alle 10,30, al teatro sociale, si terrà un convegno, che servirà di richiamo alla denuncia, con la presenza del commissario nazionale di Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura: prefetto Maria Grazia Nicolò. Alle 13, un albero della legalità verrà piantato in via Giudice Saetta. Saranno presenti oltre al sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo, il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa, l'arcivescovo Alessandro Damiano, il vice presidente regionale Rete per la legalità Sicilia Eugenio Di Francesco, il presidente vicario nazionale Sos Impresa Giuseppe Scandurra e il presidente nazionale Luigi Cuomo.