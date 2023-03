Tre nuovi vice commissari a Ragusa, il questore incontra i funzionari

Dal 27 marzo scorso la Questura di Ragusa potrà contare su tre nuovi Funzionari della Polizia di Stato. Si tratta di Salvatore Gugliotta, Giuseppe Garofalo e Duilio Modica, provenienti dal ruolo dei Sostituti Commissari della Polizia di Stato e risultati vincitori del concorso interno per Vice Commissari indetto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

I neo Vice Commissari, già in servizio rispettivamente presso la Squadra Mobile, l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ragusa e il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso, assumeranno nuovi incarichi quali Funzionari addetti presso le predette articolazioni.

Ieri mattina, il Questore di Ragusa Giusy Agnello ha voluto incontrare personalmente i nuovi Funzionari per dar loro il benvenuto tra i ranghi del ruolo direttivo della Polizia di Stato, alla presenza del Vicario, del Capo di Gabinetto, dei Primi Dirigenti della Questura e dei rispettivi Dirigenti.

Si tratta di personale di lungo percorso professionale della Questura di Ragusa, con una consolidata esperienza in materia di Polizia Giudiziaria e di Ordine pubblico.