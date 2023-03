Asp di Siracusa, 26 amministrativi firmano gli incarichi di funzione

Concluse le procedure concorsuali interne, in un percorso condiviso con le organizzazioni sindacali del Comparto Sanità nell’ambito della contrattazione decentrata, la Direzione strategica dell’Asp di Siracusa assegna gli incarichi di Funzione con la sottoscrizione dei contratti a 26 dipendenti del profilo amministrativo del Comparto, mentre sono in via di completamento le procedure per l’affidamento degli incarichi di Funzione per il profilo sanitario.

La firma dei contratti da parte dei 26 dipendenti del profilo amministrativo si è svolta nella sede della Direzione generale nel corso di una cerimonia presieduta dal commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra, presenti i direttori sanitario e amministrativo Salvatore Madonia e Salvatore Lombardo e del Settore Risorse Umane Lavinia Lo Curzio.

“L’assegnazione degli incarichi di Funzione rappresenta il raggiungimento di un importante traguardo per il completamento funzionale e organizzativo dell’Azienda, sia in ambito territoriale che ospedaliero – dichiara il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra -, che valorizza il personale, al quale formuliamo auguri di buon lavoro, e ne riconosce mansioni e responsabilità. Dopo il traguardo raggiunto con le organizzazioni sindacali, con la sottoscrizione dei contratti integrativi aziendali della dirigenza dell’Area Sanità e del PTA e del Comparto, la firma dei contratti degli incarichi di Funzione dei 26 dipendenti amministrativi del Comparto che ne avevano titoli e requisiti, vincitori delle procedure selettive interne, è un ulteriore importante traguardo, dopo l’ultimo avvenuto nel 2008, previsto dal contratto collettivo nazionale, che premia il personale che tanto si è speso per l’Azienda nell’interesse dell’intera collettività. A giorni seguirà la firma dei contratti di Funzione dei dipendenti del profilo sanitario”.

L’iter è iniziato nel mese di giugno scorso con l’approvazione della griglia di istituzione degli incarichi di Funzione e la successiva approvazione dei criteri di valorizzazione in sede di delegazione trattante con le organizzazioni sindacali e del relativo regolamento per il conferimento degli stessi. Nel mese di settembre è stato pubblicato l’avviso interno e nominata la commissione che ha proceduto a svolgere tutti gli adempimenti previsti.

(Nella foto i dipendenti del Comparto del profilo amministrativo titolari di Funzione, il commissario straordinario Salvatore Lucio Ficarra, i direttori sanitario e amministrativo Salvatore Madonia e Salvatore Lombardo e delle Risorse Umane Lavinia Lo Curzio)