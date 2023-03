Modica, distrutta da un incendio l'Alfa Romeo del titolare di un bar

Una Alfa Romeo Giulia è stata completamente distrutta da un incendio, di probabile origine dolosa, la scorsa notte, in corso Garibaldi. L'auto era parcheggiata vicino all'abitazione del proprietario - il titolare di un bar del centro storico - insieme ad altre vetture. Le fiamme si sono sviluppate rapidamente e l'intervento dei vigili del fuoco ha evitato che il rogo si propagasse alle altre auto parcheggiate lungo la via. In corso le indagini per accertare le cause dell'incendio che hanno messo in allarme i residenti. Non viene esclusa la matrice dolosa del fuoco.