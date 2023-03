Arrestato a Pachino per una tentata rapina in concorso

In Pachino, i Carabinieri della Compagnia di Noto, hanno arrestato un 26enne di Pachino in esecuzione di un provvedimento del Tribunale di Siracusa.

L’uomo si trovava già sottoposto agli arresti domiciliari per tentata rapina in concorso commessa nel 2021.

Nonostante le prescrizioni, ha ripetutamente violato la misura, allontanandosi dal proprio domicilio senza autorizzazione.

Il suo comportamento è stato segnalato dai Carabinieri di Pachino all’A.G. aretusea che ha emesso il provvedimento con il quale è stato trasferito presso il carcere di Cavadonna.