Papa Francesco al Gemelli, il quadro clinico migliora

Papa Francesco è ricoverato da ieri pomeriggio al Policlinico Gemelli, a Roma. "Papa Francesco ha riposato bene durante la notte.

Il quadro clinico è in progressivo miglioramento e prosegue le cure programmate", ha affermato una dichiarazione del direttore della sala stampa del Vaticano, Matteo Bruni.

"Questa mattina dopo aver fatto colazione, ha letto alcuni quotidiani ed ha ripreso il lavoro. Prima del pranzo si è recato nella Cappellina dell'appartamento privato, dove si è raccolto in preghiera ed ha ricevuto l'eucarestia".

L'infezione polmonare di cui soffre il Pontefice è "lieve", una "bronchite" che non ha prodotto versamenti, come si è potuto verificare con una Tac a cuore e polmoni. Secondo quanto si apprende da fonti ospedaliere, l'infezione sarebbe stata provocata da un virus. Tuttavia, ancora non si sa quanti giorni di degenza il Papa dovrà fare al Gemelli. Fonti della Santa Sede hanno confermato in mattinata che il Papa "ha passato bene la notte".