Acireale, aggravata la misura di sicurezza a carico di un 48enne di Mascali

La Polizia di Acireale, su delega della Procura della Repubblica di Alessandria, ha dato esecuzione all’Ordinanza con cui il Magistrato di Sorveglianza di Alessandria ha aggravato la misura di sicurezza della libertà vigilata, applicata ad un quarantottenne di Mascali , sostituendola con quella dell’assegnazione a REMS (Residenza esecuzione misura di sicurezza) per la durata minima di 6 mesi.

Gli agenti del Commissariato di Acireale, coadiuvati da personale della Questura di Catania, si sono recati presso l’abitazione del destinatario dell’Ordinanza di aggravamento, A.G., classe 23 anni, a Mascali, per il successivo accompagnamento presso la REMS individuata in provincia di Cuneo; l’uomo, infatti, con precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio, tossicodipendente, ha ripetutamente violato gli obblighi previsti dalla precedente misura di sicurezza della libertà vigilata.

Durante le fasi iniziali del servizio, all’interno dell’abitazione del giovane, gli agenti percepivano distintamente l’odore caratteristico della marijuana: eseguivano, quindi, una perquisizione nei confronti di A.F., 27 anni, fratello del 23enne, che si concludeva con il rinvenimento di circa 20 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, verosimilmente “orange skunk”, e 2 banconote da 50 euro palesemente contraffatte. A.F. veniva deferito alla Procura della Repubblica di Catania per detenzione di moneta falsificata e segnalato alla prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.