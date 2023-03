Federconsumatori Siracusa: Adriana Bazzano è la presidente

Adriana Bazzano è la nuova presidente di Federconsumatori Siracusa: succede ad Antonio Pappalardo. L'elezione è avvenuta il 29 marzo, in presenza del presidente regionale dell'associazione di tutela dei diritti dei consumatori, Alfio La Rosa.

Bazzano, avvocato iscritta all'ordine di Siracusa, è stata nel 2019 tra le fautrici dell'apertura dello sportello siracusano di Federconsumatori, dirigendolo personalmente. Adesso prende in mano la direzione provinciale dell'associazione, che conta due sportelli nel capoluogo.

"Ringrazio l'assemblea per la fiducia e soprattutto l'ex Presidente Pappalardo per il suo operato - ha detto la Bazzano dopo l'elezione - Cercherò di portare avanti le battaglie più importanti e di dare risposte ai tanti consumatori che troppo spesso sono sopraffatti da mille informazioni a volte sbagliate. Non posso che ringraziare la CGIL di Siracusa, nella persona del segretario provinciale Roberto Alosi, per il suo sostegno alla nostra realtà e per aver ospitato i nostri sportelli presso le sedi territoriali".

Il presidente uscente, invece, ha dichiarato: "Non posso che essere soddisfatto della nomina dell'Avvocato Bazzano: è colei che per prima ha creduto in questa associazione mettendosi a disposizione per il primo anno. Credo che sia un cerchio che si chiude, io sarò sempre a disposizione dell'associazione".

"Faccio i miei complimenti, e gli auguri di buon lavoro, ad Adriana Bazzano - ha commentato Alfio La Rosa - Sono certo che con il suo impegno e il suo lavoro Federconsumatori potrà crescere in provincia di Siracusa, come sta facendo in tutta la Sicilia, per raggiungere e aiutare sempre più utenti-consumatori".