In casa gli trovano 1,3 chili di droga: arrestato a Cosenza

Aveva in casa oltre un chilo e trecento grammi di droga.

Un quarantenne con precedenti, è stato arrestato a Cosenza dalla Polizia di Stato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente Gli agenti, durante una perquisizione nell'abitazione dell'uomo con l'ausilio del cane antidroga Max delle unità cinofile della Questura di Vibo Valentia , hanno trovato e sequestrato 83 grammi di cocaina, 29 grammi di hascisc e oltre un chilo e 923 grammi di marijuana.

Trovato anche materiale per il confezionamento e per la pesatura assieme a denaro contante per un totale di 550 euro in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dell'attività di spaccio. La sostanza stupefacente era nascosta all'interno di alcuni arredi presenti nel soggiorno e nella stanza da letto dell'appartamento.