Politiche Sociali, Saetta (IDEA): istituire a Siracusa la figura del Garante delle disabilità

“A Siracusa manca il Garante delle persone con disabilità. Bisogna lavorare per accorciare le distanze tra i cittadini e le istituzioni”. Lo sottolinea Nicolò Saetta, coordinatore cittadino del movimento politico IDEA, in relazione all’istituzione di una figura già prevista e operativa in alcuni comuni della provincia di Siracusa.

“Il Garante – continua Saetta - si farebbe promotore delle istanze delle famiglie in cui è presente un soggetto con disabilità fisica, motoria o intellettiva. Determinando, in tal senso, un rapporto diretto con gli uffici comunali. In questo momento, a Siracusa, ci sono solo delle realtà private: l’obiettivo di chi amministra la città deve essere quello di creare un percorso pubblico che permetta l’individuazione di una o più figure, in modo da creare una vera e propria equipe di lavoro a supporto dei cittadini”.

Oltre alla figura del Garante, l’inclusione sociale di persone con disabilità passa anche dall’istituzione della Consulta per la Disabilità, che si occupi di dare seguito alla collaborazione con le realtà presenti sul territorio.

“La nascita di un organo comunale – conclude Saetta – permetterebbe di potenziare le relazioni organiche con le associazioni del settore, già da tempo in prima linea per dare assistenza alle famiglie. Attraverso la Consulta, poi, sarebbe possibile coinvolgere e siglare dei protocolli di intesa con le scuole di ogni ordine e grado, per attrezzare le aule con materiale dedicato all’inclusione, incrementando le ore di assistenza ai soggetti con disabilità”.