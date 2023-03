Canicattini, riconoscimenti regionali per tre giovani atleti canicattinesi del Tennis Tavolo e del Calcio a 5

Importanti riconoscimenti regionali per tre giovanissimi atleti canicattinesi, Viola Formica TennisTavolo, Alessandro Orrego e Sebastiano Cassarino del Canicattini Calcio a 5, come evidenzia l’Assessore allo Sport del Comune di Canicattini Bagni, Salvatore Di Mauro.

La giovanissima pongista Viola Formica, in forza al Vigaro Siracusa e seguita dal tecnico canicattinese Fabio Amenta, la scorsa domenica 26 marzo, si è infatti laureata vice campionessa regionale ai Campionati regionali di TennisTavolo under 11 femminile, che si sono svolto al Pala Livatino di Gela. Un secondo posto assoluto che è valso alla giovanissima Viola il pass per i prossimi Campionati italiani che si svolgeranno a Terni presso la struttura del Centro federale tecnico e che vedrà a confronto le migliori prime 3 atlete di tutte le regioni Italiane.

Convocazione invece per Alessandro Orrego, unico per la provincia di Siracusa, nella rappresentativa regionale di Calcio a 5, categoria Juniores, per il prossimo Campionato. Il giovane attaccante canicattinese proviene dalle file della formazione a 11 del Citta di Canicattini.

Convocazione nella rappresentativa regionale under 17 anche per Sebastiano Cassarino, portiere del Canicattini calcio a 5, per prendere parte alla 59° edizione del Torneo delle Regioni che dall’1 all’8 aprile si svolgerà in Veneto. Sono in tutto 12 i giovani calciatori selezionati che difenderanno i colori della Sicilia nel prestigioso Torneo che dal 1959 valorizza i giovani e le giovani atlete della lega Nazionale Dilettanti.

Grande soddisfazione in casa giallo-rossa del Futsal Canicattini da parte del Presidente Andrea Randazzo, del Mister Tonino Di Gregorio e di tutta la dirigenza, per l’importante riconoscimento ai loro due calciatori.

A tutti e tre i giovani atleti e alle loro società sono andate le congratulazioni del Sindaco Paolo Amenta a nome di tutta l’Amministrazione comunale e dell’intera città, e della Presidente del Consiglio comunale Loretta Barbagallo a nome di tutto il Consesso civico, per i prestigiosi riconoscimenti e risultati che mettono ulteriormente in evidenza Canicattini Bagni anche nel settore sportivo giovanile.

NELLA FOTO, da sinistra: amenta-formica-orrego-cassarino