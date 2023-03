Scicli, in Consiglio mozione di indirizzo sullo stadio

Una mozione di indirizzo in Consiglio comunale sulla stadio di Scicli. E' stata annunciata dal consigliere di Scicli bene comune, Bruno Mirabella. "Lo sport è fra le più antiche attività fisiche che il genere umano ha, da sempre, praticato ed oltre a favorire il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, ha un ruolo importante nello sviluppo delle relazioni sociali pertanto, è fondamentale che venga praticato in un contesto urbano sicuro e sia per quanti lo praticano in forma amatoriale che per chi ne fa un'attività agonistica" .

La città di Scicli - cointinua - vanta una importante tradizione sportiva, prova ne è che in questi ultimi anni diverse discipline sportive hanno dato lustro al nostro paese grazie agli eccellenti risultati raggiunti dai loro atleti, sia livello nazionale che internazionale (JUDO, KARATE, AIKIDO, KICK BOX, PALLAMANO, PALLA A VOLO, BASKET, DANZA, CORSA, CALCIO e ect);

Fra tutti gli sport, il calcio sembra essere l'attività più penalizzata, avendo strutture che necessitano di continue manutenzioni, per questo motivo la precedente amministrazione comunale aveva presentato richieste di finanziamenti per realizzare un piano di intervento che avesse l'obiettivo di trasferire lo stadio Comunale di Scicli in un’area prossima al quartiere Jungi e di rifunzionalizzare l’area attuale del Ciccio Scapellato, per farne un Parco attrezzato come area fulcro del quartiere di Jungi. Questo era un progetto di importanza strategica, che completava l’idea di un nuovo ingresso a Scicli, implementando il Piano Integrato di Jungi.

L'obiettivo di questo progetto, purtroppo non finanziato, che ha la finalità di recupero e valorizzazione del patrimonio pubblico, valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e del territorio, necessita di essere comunque realizzato. Alla luce di quanto esposto chiediamo all'amministrazione a giuda del Sindaco Marino di provvedere a rendere sicuro e fruibile l'impianto sportivo 'Ciccio Scapellato", prevedendo nel prossimo Bilancio Preventivo, le somme necessarie per la realizzazione dei lavori".