Avola, mense delle scuole: locali riqualificati e nuovi arredi

Locali riqualificati e nuovi arredi nelle mense delle scuole. Continuano i lavori dell’amministrazione comunale, con il sindaco Rossana Cannata che conferma il proprio obiettivo principale: “cura e attenzione giornaliera per i nostri piccoli cittadini”. Sono tanti i plessi scolastici su cui si è focalizzato l’impegno dell’amministrazione comunale che mira a garantire maggiore sicurezza per i bimbi, decoro negli istituti e riqualificazione dei nuovi punti per lo smistamento dei pasti ai fini della refezione scolastica. “L’obiettivo – conclude il sindaco Rossana Cannata - è di renderle sempre più adeguate, moderne, confortevoli e all’avanguardia le nostre scuole”. La crescita dei cittadini del futuro resta al centro del programma elettorale, non solo dal punto di vista infrastrutturale e logistico. La “Vittorini”, ieri, ha accolto l’Albero di Falcone, la talea ricavata dall’albero di Palermo di Giovanni Falcone, simbolo dell’antimafia, “per sensibilizzare i ragazzi non solo sul tema dell’impegno sociale ma anche sull’importanza della salvaguardia ambientale”.