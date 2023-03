Ispica, goliardata notturna con quartiere in allarme: arrivano i carabinieri

Rischiano una denuncia per procurato allarme alcuni ispicesi che, un paio di notti fa, nella zona della Chiesa di santa Maria, hanno messo in scena una sorta di raid per le strade del quartiere. I "burloni" erano incappucciati e avevano atteggiamenti poco rassicuranti perchè continuavano a girare attorno ad alcune auto parcheggiate. La strana scena è stata notata, intorno alle due di notte, da un abitante della zona che, temendo si trattasse di ladri d'auto, ha avvertito i carabinieri che, in pochi minuti, sono arrivati sul posto. Le verifiche effettuate nella zona hanno permesso di appurare che le auto parcheggiate non avevano subito alcun danno e che la situazione era tornata alla normalità. I militari, comunque, stanno continuando le indagini anche grazie alle testimonianze di alcuni abitanti del quartiere che sono stati sentiti nella stazione dell'Arma a Ispica. Secondo quanto riferiscono fonti non ufficiali ma attendibili, protagonisti della movimentata goliardata notturna sarebbero stati alcuni giovani che gravitano negli ambienti dell'associazionismo parrocchiale. Le indagini, a questo punto, potrebbero sfociare in alcune denunce per procurato allarme.